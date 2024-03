Skandal na polowaniu, myśliwy zabił zwierzę pod ochroną. Sprawę bada policja

- Dlatego trzeba pilnować tych spraw, bo często są one rozmywane i sprowadzane do bezradnego myśliwego, który robi ofiarę z siebie w tej sprawie, jakby nie był sprawcą. To jest tak naprawdę największy problem w tych sprawach. Uważam, że myśliwi, którzy nie potrafią wykonywać polowań bezpiecznie, a tym jest zabicie łosia, powinni dożywotnio tracić uprawnienie do ich wykonywania. To kwestia bezpieczeństwa nas wszystkich – podsumowuje prawniczka.