Ostatki 2019: sprawdź, do kiedy trwa karnawał i którego wypada Środa Popielcowa

Ostatki 2019: zobacz, czym są ostatki, do kiedy trwa karnawał i którego dnia w 2019 roku wypada Środa Popielcowa.



Ostatki 2019 – do kiedy trwa karnawał?

Ostatki oznaczają końcowe dni karnawału, choć zwyczajowo to określenie stosuje się głównie w nawiązaniu do ostatniego dnia, który wypada dziś, 5 marca 2019. Warto zaznaczyć, że w zależności od regionu Polski, używa się również nazw śledzik lub podkoziołek. Kolejnego dnia, po finalne hucznych zabaw, wypada Środa Popielcowa , która stanowi początek Wielkiego Postu i rozpoczyna okres oczekiwania na Wielkanoc . Ostatki stanowią ostatni moment na organizowanie głośnych imprez oraz bali karnawałowych.

Ostatki – kiedy koniec karnawału

Przypominamy, że w 2019 roku karnawał rozpoczął się 7 stycznia i trwał prawie 2 miesiące. Karnawał kojarzony jest z okresem zimowych balów, zabaw, maskarad i pochodów. Najczęściej rozpoczyna się w dniu Trzech Króli, a kończy we wtorek przed Środą Popielcową. Nazwa „karnawał” pochodzi z języka włoskiego i oznacza „usuwanie mięsa”. Określenie to nawiązuje do towarzyszącej Wielkiemu Postowi, konieczności wyeliminowania z jadłospisu dań, zawierających ten składnik. Warto zaznaczyć, że karnawał wywodzi się z kultów płodności oraz agrarnych. Od wieków istniało przekonanie, że wysokość zboża jest uzależniona od wysokości skoków bawiących się w tym okresie osób, co doprowadziło do rozpowszechnienia zwyczaju tańca. Pląsanie wokół ogniska praktykowano w wielu krajach europejskich, a najczęściej poruszano się wokół koła. Obecnie, w okresie karnawału dużą popularnością cieszą się przede wszystkim bale maskowe oraz inne przebierane imprezy tematyczne, które dla wielu stanowią ostatni moment na zabawę, przed Wielkim Postem.