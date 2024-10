"Ostateczna kompromitacja". Lewica komentuje tekst WP o Tomczaku

"Wiceminister Rozwoju i Technologii Jacek Tomczak gorąco zabiegał o dopłaty do kredytów. Wbrew opiniom ekspertów mówiących wprost, że spowodują one wzrost cen mieszkań, Tomczak przekonywał, że przeciwnie - doprowadzi do tego ich brak. W rzeczywistości miałoby tyle sensu, co gaszenie ognia benzyną" - przekonują.