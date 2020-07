Oskarżyła profesora Bogdana Chazana o odmowę cesarskiego cięcia. Została skazana za zniesławienie

Anna G. oskarżyła profesora Bogdana Chazana. Sprawa trafiła do sądu

Prezes Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski komentuje wyrok ws. prof. Chazana

Wyrok jest nieprawomocny. Skomentował go prezes Ordo Iuris. "Kłamstwo potrafi wyrządzić potężne szkody. Doprowadziło do tysięcy podpisów pod petycją o pozbawienie prof. Chazana prawa do wykonywania zawodu. Wyrok po części przywraca szacunek do prawdy" - napisał Jerzy Kwaśniewski.