Oskarżono znanego animatora z Trójmiasta. Miał molestować nastolatka

Marek W. został w zeszłym roku zatrzymany podczas zlotu harcerzy. Mężczyzna miał molestować 14-latka. Chłopiec nagrał ich dwuznaczną rozmowę w samochodzie. Do sądu trafił akt oskarżenia w tej sprawie.

- Będziesz dotykał mnie, a ja mam dotykać ciebie. Dokończymy to później - miał mówić do 14-latka Marek W. Na nagraniu słychać, jak przebywający na obozie sportowym w Olecku chłopiec broni się przed natarczywością 55-letniego mężczyzny. - Nie dotykaj mnie, to moje majtki - krzyczał.