Osierocił dwójkę dzieci. Poruszające pożegnanie tragicznie zmarłego górnika

Do tragedii w kopalni Knurów-Szczygłowice doszło w piątek. Jak informowali przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej, "górnik prawdopodobnie pracował przy likwidacji chodnika. Po rozkręceniu jednego z elementów obudowy doszło do niekontrolowanego wysypu rumoszu skalnego, który go przysypał".