ORP Orzeł może iść "na emeryturę". Dzięki unijnym funduszom

Polska rozważa zakup trzech nowych okrętów podwodnych, które miałyby zastąpić wysłużoną jednostkę ORP Orzeł. Jak informuje serwis fakty.tvn24.pl, projekt ten mógłby być sfinansowany z unijnego funduszu na obronność, co oznaczałoby inwestycję rzędu kilkunastu miliardów złotych. Wiceminister obrony narodowej Paweł Bajda w rozmowie z serwisem podkreślił, że Polska jest zainteresowana skorzystaniem z tych środków.

Wbrew powszechnej opinii Bałtyk to idealny akwen dla okrętów podwodnych, między innymi dlatego, że jest płytki. Ma też wyjątkowe warunki hydrologiczne. To utrudnia pracę elektronicznych systemów do przeczesywania morskich głębin.