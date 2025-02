Rosyjski okręt podwodny na Morzu Śródziemnym. Śledzą go trzy samoloty

Pierwszą maszyną, która zainteresowała się rosyjskimi jednostkami, był włoski samolot patrolowy ATR P-72A. Wystartował z bazy Sigonella na Sycylii i po rutynowej misji nad Cieśniną Sycylijską zmienił trasę, by śledzić okręt podwodny.

Po południu do akcji dołączył amerykański Boeing 8A Posejdon, samolot patrolowo-rozpoznawczy marynarki wojennej USA.

Prawdopodobnie rosyjski okręt podwodny i holownik płyną do brzegów Syrii, gdzie na pozwolenie na wejście do portu Tartus czeka rosyjski masowiec Sparta IV , o czym poinformował w sobotę ukraiński magazyn żeglugowy "USM". Statek ten wypłynął z bazy wojskowej w Bałtijsku, w obwodzie królewieckim, aby zabrać sprzęt wojskowy pozostawiony przez Rosjan po upadku reżimu Baszara al-Asada w grudniu ubiegłego roku.

Rosja, tuż po obaleniu al-Asada, zaczęła wywozić broń i wyposażenie militarne z dzierżawionej od 1976 r. syryjskiej bazy w Tartusie. Część tego sprzętu przerzuciła do wschodniej Libii, kontrolowanej przez generała Chalifę Haftara , któremu od lat dostarcza broń w zamian za dostęp do surowców i baz morskich oraz lotniczych.

Jednak większość uzbrojenia i wyposażenia trafia bezpośrednio do Rosji. Ponieważ Turcja nie pozwala korzystać ze swoich cieśnin na Morzu Czarnym okrętom i statkom należącym do krajów, które prowadzą wojnę, konwoje z bronią zabraną z Syrii muszą płynąć do Rosji przez Morze Śródziemne, Atlantyk, Morze Północne i Bałtyckie.