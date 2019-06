Orlen pomaga młodym Polakom ze Wschodu. Stypendia dla studentów

PKN Orlen angażuje się we wspieranie utalentowanej młodzieży z polskich rodzin zamieszkujących kresy wschodnie. Spółka – za pośrednictwem fundacji Orlen Dar Serca – przekazała stypendia dla 44 studentów.

Pomoc w formie stypendiów ma wesprzeć polską młodzież, która przyjechała zza wschodniej granicy, aby tu mieszkać i tu studiować. To potomkowie repatriantów, którzy w czasie II wojny światowej zostali zesłani w głąb Związku Radzieckiego. Dziś ich rodziny mieszkają w Kazachstanie, Mołdawii, Rosji czy na Ukrainie i Białorusi.

Fundacja Orlen Dar Serca wspiera rodziny przesiedleńców od ubiegłego roku. Wtedy właśnie ruszył program pomocowy „Stypendium dla Rodaka”. Początkowo objęto nim 9 osób. Teraz ich liczba wzrosła do 44.

- Cieszę się, że znacząco zwiększamy liczbę stypendiów dla naszych rodaków. Ci młodzi ludzie są bardzo świadomi swojej historii i korzeni, czują się związani z krajem, z którego pochodzą ich pradziadkowie. Doświadczenia ich rodzin są często bolesne, naznaczone przymusową deportacją. Dlatego to ważne, że jako fundacja możemy wesprzeć ich w edukacji, a także w pogłębianiu wiedzy o Polsce – przyznaje Katarzyna Różycka, prezes fundacji Orlen Dar Serca.

Prezes Obajtek: To jest nasza młodzież

Osoby włączone do programu otrzymują co miesiąc 800 zł. Te pieniądze mają pomóc im w kontynuowaniu nauki w Polsce oraz w podjęciu decyzji, aby wrócić do kraju i już tu zostać.