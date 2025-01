Orki zaatakowały jacht. Odgryzały jego części

Zapowiedź złej pogody skłoniła żeglarzy do zmiany kursu i zawinięcia do portu w Lizbonie. Wtedy zauważyli przy burcie kilka towarzyszących im delfinów. Po chwili, po lewej stronie łodzi dostrzegli większe płetwy. - Od momentu, gdy to zauważyliśmy, do pierwszego uderzenia minęły dwie sekundy - relacjonował norweskiemu dziennikowi VG jeden z żeglarzy. Nagle zdali sobie sprawę, że są atakowani przez stado orek.