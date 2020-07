Orka Tahlequah znów spodziewa się potomstwa

Wszyscy wspólnie z orką Tahleguah opłakiwali jej młode

O orce Tahleguah zrobiło się głośno 2 lata temu. A to wszystko przez zdarzenie, które poruszyło miłośników przyrody na całym świecie.

Orka Tahleguah znów jest w ciąży

"The Seattle Times" podaje, że naukowcy, którzy robili zdjęcia z drona, rejestrując zagrożone wyginięciem zwierzęta, odkryli ciążę u niektórych z nich. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że potomstwa spodziewa się także orka Tahleguah. Która straciła młode 2 lata temu, a jej żałoba poruszyła wszystkich.

"NBC News" cytuje wypowiedź badacza wielorybów, Sama Wassera z Centrum Biologii Konserwatorskiej Uniwersytetu Waszyngtońskiego. Według niego około 2/3 wszystkich ciąż u orek mieszkających na południu kraju (a jest ich w tym momencie 72), jest traconych. Naukowiec uważa, że to głównie wynik stresu spowodowanego głodem, brakiem łososia. Dodatkowo dochodzi do tego hałas łodzi i statków, który uniemożliwia orkom polowania (te do polowania używają dźwięku), a także zanieczyszczenie wód.