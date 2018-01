Orkan Friederike wkroczyła do Polski. Czekamy na Wasze zdjęcia

Orkan, który wyrządził już szkody w niemal całej Europie, wkracza do Polski. Mieszkańcy 14 województw muszą przygotować się na silny wiatr i intensywne opady śniegu. Jeśli Friederike już do Was dotarła, wyślijcie nam zdjęcia.

Wydano ostrzeżenia dla 14 województw (PAP/EPA)

IMGiW wydało ostrzeżenia dla niemal całej Polski. Synoptycy alarmują przed lodową burzą, której będzie towarzyszył intensywny wiatr o prędkości dochodzącej do 150 km/h.

Wichura, która właśnie weszła do Polski, wcześniej wyrządziła szkody m.in. w Holandii, gdzie silny wiatr przewracał samochody i ciężarówki oraz w Niemczech, gdzie do jutra wstrzymano wszystkie pociągi dalekobieżne.