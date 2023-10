Orgia na plebanii. List otwarty księdza. "Przepraszam"

Zwrócił się też do wiernych. "Uwierzcie proszę, że duchowieństwo w zdecydowanej większości nie stanowi zamkniętego układu, w którym - jak zwykło się powtarzać - 'ręka rękę myje'. My naprawdę chcemy, by wszystkie afery i skandale zostały rozliczone od początku do końca. Zarówno od strony cywilnej, jak i kościelnej" - napisał.