Orędzie Trumpa. Mur na granicy z Meksykiem powstanie, Guantanamo zostaje

Prezydent USA podsumował na Kapitolu pierwsze 12 miesięcy swojej kadencji. Donald Trump przemawiał przez ponad godzinę. Podczas wystąpienia odniósł się do swoich obietnic wyborczych, a także przedstawił kierunki polityki Stanów Zjednoczonych na nadchodzące miesiące.

Prezydent USA zapowiadał także obniżenie cen leków na receptę oraz program reform imigracyjnych, umożliwiający uzyskanie obywatelstwa 1,8 mln nielegalnych imigrantów, którzy zostali przywiezieni do Stanów Zjednoczonych przez rodziców.

Nie oznacza to jednak, że Trump wycofa się z koncepcji budowy muru na granicy z Meksykiem. Prezydent USA podkreślił, że to przedsięwzięcie da Ameryce wiele nowych miejsc pracy i "pełne zabezpieczenie południowej granicy". USA ma również zakończyć program loterii wizowej oraz przeciwdziałać procesowi "migracji łańcuchowej", która polega na ściąganiu do kraju dalekich krewnych przez imigrantów.