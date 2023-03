Orędzie marszałek Elżbiety Witek

- My, Polacy jesteśmy odważnym i mądrym narodem. Trwamy w naszej tysiącletniej historii bez przypadku. To nasza wiara i wartości dały nam siłę, by mimo przeciwieństw losu, złych idei wytrwać we własnym państwie, we własnym narodzie, na własnej ziemi" - mówiła marszałek Witek w orędziu.