Oprawca cywilów z Buczy awansowany na pułkownika

"Jest zabójcą, gwałcicielem i szabrownikiem". Kat cywilów z Buczy awansowany na pułkownika

"Dla cywilizowanego świata Omurbekow jest zabójcą, gwałcicielem i szabrownikiem, ale dla Kremla to 'bohater'. Po masakrze w Buczy został awansowany na pułkownika, co ma go zmotywować do popełniania kolejnych zbrodni wojennych" - czytamy w komunikacie ukraińskiej armii.