Opozycja ostro o rozpoczęciu roku szkolnego. "Rządzi chaos"

Politycy opozycji mówili głównie o chaosie rządzącym polską edukacją po wybuchu epidemii koronawirusa. Zarzucili Ministerstwu Edukacji, że to - mimo zapewnień o powrocie dzieci do szkół 1 września - jest do tego zupełnie nieprzygotowane. Zwracali uwagę na to, że ani nauczyciele, ani rodzice, ani dzieci nie wiedzą jak będzie wyglądał początek roku szkolnego.