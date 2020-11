Opolszczyzna. Wandale wyrwali cmentarną bramę. Apel proboszcza

We wsi Koperniki koło Nysy wandale zerwali łańcuchy i zniszczyli cmentarną bramę i furtkę. Proboszcz apeluje do sprawców, by dobrowolnie zgłosili się na parafię z przeprosinami i naprawili szkody.

