Opolskie: 60-letnia kobieta wjechała samochodem w sklep. Nie miała prawa jazdy

60-letnia kobieta z województwa opolskiego straciła na śliskiej drodze panowanie nad samochodem i uderzyła w ścianę sklepu. Okazało się, że nigdy nie miała prawa jazdy. Dostała od policjantów dwa mandaty.

Do zdarzenia doszło we wsi Domaszowice pod Namysłowem w województwie opolskim. 60-latka jechała fiatem cinquecento na bardzo śliskiej drodze zbyt szybko. Do tego padał obficie śnieg. W pewnym momencie kobieta straciła panowanie nad samochodem i wpadła w poślizg. Przejechała przez chodnik, pas zieleni, parking i uderzyła autem w ścianę sklepu.