Od tragedii do tragedii. Mieszkańcy wstrząśnięci zabójstwem dzieci w Opolu

- Nie jest pan pierwszym, który dzisiaj o to pyta - usłyszałem w pobliskiej cukierni, gdy szukałem wskazówek, jak dotrzeć w okolice domu, w którym doszło do morderstwa dwójki dzieci. - Kto by pomyślał, że takie rzeczy się tu podzieją. Nie do pomyślenia - stwierdziła z kolei starsza kobieta udająca się na zakupy do pobliskiego marketu.