Oaza ciszy i spokoju w centrum miasta. Kiedyś działała tu cementownia

W centrach miast często dominuje gęsta zabudowa. Trudno znaleźć miejsce, w którym można choć na moment odetchnąć od zgiełku. Opole może się pochwalić tym, że takie miejsce posiada. Z tamtejszego rynku wystarczy pokonać pieszo półgodzinną trasę, by dotrzeć do Kamionki Piast. Kiedyś był to teren przemysłowy, na którym działała cementownia. Dziś jest to miejsce dla spacerowiczów, sportowców i miłośników natury.