Opole. Płaci alimenty mężowi, choć córka mieszka razem z nią. Sąd bada sprawę

Młoda opolanka od pół roku płaci swojemu byłemu mężowi alimenty na córkę. Problem w tym, że dziecko mieszka razem z nią. Sąd nie śpieszy się jednak z cofnięciem kuriozalnego postanowienia. Na ostatniej rozprawie sędzia stwierdził, że musi zapoznać się z dokumentacją.

Były mąż złożył wniosek o ograniczenie matce władzy rodzicielskiej. Chciał też, by do czasu rozstrzygnięcia sprawy dziewczynka mieszkała z nim, bo - jak tłumaczył - była żona łamie prawomocne orzeczenie sądu i uniemożliwia mu kontakt z dzieckiem.

18 grudnia sąd przychylił się do wniosku mężczyzny. Ten jeszcze tego samego dnia odebrał córkę z przedszkola i zabrał ją do siebie do domu. Problem w tym, że kilka godzin później odprowadził ją do matki.

- Sędzia stwierdził, że musi zapoznać się z dokumentami i zakończył rozprawę, więc komornik nadal będzie ściągał mi z konta co miesiąc 500 złotych. Już pół roku temu informowałam sąd, jak wygląda sytuacja, dlatego to, co stało się na rozprawie uważam za jawną kpinę. Czy kilka miesięcy to za mało, by sąd zapoznał się z dokumentami, zwłaszcza gdy ojciec dziecka nie wypiera się nawet tego, że córka jest ze mną? - pyta zrozpaczona pani Elżbieta.