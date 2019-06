Opole. Mężczyzna w kominiarce próbował porwać 10-latkę. Groził jej śmiercią

Mężczyzna w kominiarce próbował porwać dziecko w Opolu. Kazał jej wsiąść do auta pod groźbą śmierci. To nie jedyny taki przypadek w ostatnim czasie. Zaalarmowano rodziców. Teraz oni ostrzegają się nawzajem.

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w środę w Opolu. Jak relacjonuje "Nowa Trybuna Opolska", do dziewczynki, jadącej rowerem do szkoły, podjechał ciemny samochód, prawdopodobnie volkswagen golf na żółtych tablicach rejestracyjnych.

Dyrekcja zaalarmowała innych rodziców, by zwiększyli czujność i uważali na swoje dzieci. Tym bardziej, że to nie jedyne zdarzenie w tym czasie. W innej dzielnicy Opola do dziewczynki, wracającej ze szkoły podjechał samochodem mężczyzna i kazał jej wsiąść. Dziecku udało się uciec do klatki bloku.