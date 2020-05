Opłata covidowa. Czy jest legalna? UOKiK bada sprawę

Opłata covidowa. UOKiK bada sprawę

Część usługodawców działających w branży medycznej, fryzjerskiej czy kosmetycznej wprowadziło do swoich cenników "opłatę covidovą". To oznacza podwyżkę cen, choć nie zawsze jest to uczciwe. Sprawą już zajął się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.