Opady deszczu i wysokie temperatury. Nawet kilkanaście stopni

W weekend Polska pozostanie na skraju głębokiego niżu znad Atlantyku, a z zachodu na wschód kraju przemieszczać się będą kolejne fronty atmosferyczne - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W większej części kraju będzie pochmurno i deszczowo, tak samo jak i na początku nadchodzącego tygodnia. Zaskoczyć za to mogą temperatury.

W niedzielę na zachodzie i północy kraju wystąpią opady deszczu, a temperatura wyniesie od 5 do 10 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, choć w górach możliwy halny i porywy lokalnie przekraczające 90 km/h.

W poniedziałek na większości obszaru kraju pojawi się duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na zachodzie spodziewane są przelotne opady deszczu. Temperatura osiągnie od 6 do 10 stopni Celsjusza. W górach znów prognozowany jest silny wiatr halny.

We wtorek pogoda będzie sprzyjać, zwłaszcza na południowym wschodzie. Chmury pojawią się na północy i zachodzie, miejscami wystąpią opady deszczu. Termometry wskażą od 7 st. C do aż 12-13 stopni na Podkarpaciu.