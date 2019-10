ONZ domaga się ewakuacji. Obozy dla uchodźców pękają w szwach

Organizacja Narodów Zjednoczonych domaga się zdecydowanych działań od greckiego rządu. Z przepełnionych obozów na wyspach uchodźcy mieliby trafić do nowych ośrodków na stałym lądzie.

Jak poinformowała we wtorek w Genewie Liz Throssel, rzeczniczka agencji ONZ ds. uchodźców (UNHCR), około 30 tys. uchodźców koczuje w nieludzkich warunkach w obozach na greckich wyspach Lesbos, Samos i Kos. Grecja musi udostępnić nowe i bezpieczne obozy dla migrantów na stałym lądzie.

We wrześniu przybyło na greckie wyspy ponad 10 tys. nowych uchodźców. To najwyższy napływ ludzi od trzech lat. Większość z nich pochodzi z krajów ogarniętych konfliktami wojennymi: z Afganistanu i Syrii. Zdaniem rzeczniczki UNHCR szczególnie niepokojąca jest sytuacja humanitarna 4,4 tys. dzieci bez opieki dorosłych w obozach na wspomnianych wyspach.

Złe warunki i rosnące napięcia

Mieszkańcy obozów nie mają wystarczającej liczby toalet do dyspozycji, wody pitnej oraz lekarstw. W obozie Moria na wyspie Lesbos gnieździ się 12,6 tys. ludzi, co przekracza pięciokrotnie dopuszczalną liczbę miejsc w ośrodku. Po pożarze w ostatnią niedzielę, podczas którego zginęła jedna osoba, a wiele odniosło obrażenia, utrzymują się spore napięcia i trwają protesty.

O utrzymującej się tam krytycznej sytuacji informowała również organizacja pomocowa "Lekarze bez granic". Według danych UNHCR w obozie na wyspie Samos przebywa obecnie 5,5 tys. osób, co przekracza ośmiokrotnie dopuszczalne obłożenie. W obozie na wyspie Kos, przewidzianym dla 700 osób, przebywa obecnie 3 tys. ludzi. Jak podaje UNHCR w bieżącym roku ponad 77 tys. uchodźców przedostało się łodziami przez Morze Śródziemne do Europy. Prawie 2/3 dotarło właśnie do Grecji.