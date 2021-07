Ona dostała pracę u Andrzeja Dudy, on ma zarzuty w potężnej aferze

Salon24.pl to platforma blogowa, którą Bogna Janke założyła z mężem Igorem w 2006 r. W 2013 r. Igor Janke odszedł z dziennikarstwa do PR, w ostatnim czasie był związany z firmą R4S Consulting, agencją PR, założoną przez byłego rzecznika PiS Adama Hofmana. W momencie ogłoszenia przejścia Bogny Janke do Kancelarii Prezydenta, Igor Janke poinformował, że odchodzi z R4S Consulting.