Olsztyn. Kierowca zasnął na skrzyżowaniu. Wszystko nagrała kamera

Do nietypowej sytuacji doszło na jednym ze skrzyżowań w Olsztynie. Kierowca zasnął na światłach. Trzeba było wybić szybę, bo nie reagował na próby obudzenia.

Na skrzyżowaniu ul. Krasickiego z ul. Wilczyńskiego na światłach zatrzymało się auto. Z jego wnętrza dobiegała głośna muzyka, a za kierownicą siedział 32-letni mężczyzna, który nie dość, że nie reagował na zmiany świateł sygnalizatora, to także na pukanie w szybę auta przez osoby, które zaniepokoiły się jego stanem.

Na miejsce wezwano policjantów. Ci także próbowali obudzić kierowcę pukaniem w szyby. Auto było zamknięte i nie można było się dostać do środka. Funkcjonariusze podjęli decyzję o wybiciu szyby w pojeździe, aby wydostać mężczyznę na zewnątrz. Istniała bowiem realna obawa, że młody kierowca może mieć kłopoty ze zdrowiem. Policjanci wybili szybę, wydostali na zewnątrz mężczyznę, który w końcu się obudził i przekazali go w ręce lekarzy.

Kierowca został przewieziony do szpitala. Badania mają wyjaśnić co było powodem zaśnięcia mężczyzny. - To nie było raczej zmęczenie - mówi WP asp. Rafał Prokopczyk.