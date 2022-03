Oligarcha zapłacił za malowanie swastyk w Ukrainie. "Bo nie miał wyjścia"

Z Pavlem Fuksem, który podobno posiadał w przeszłości rosyjskie obywatelstwo, kontaktowali się rzekomo rosyjscy agenci i namawiali przez pośredników do zapłacenia lokalnym przestępcom od 500 do 1500 dolarów za dewastowanie ulic Charkowa za pomocą nazistowskich symboli. Działo się to w miesiącach poprzedzających rosyjską inwazję na Ukrainę.