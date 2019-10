Olga Tokarczuk z literackim Noblem 2019. Kim są pozostali polscy laureaci literackiej Nagrody Nobla?

Olga Tokarczuk zdobyła nagrodę literackiego Nobla 2019 za 2018 r. To kolejna polska pisarka, która została uhonorowana przez Akademię Szwedzką. Polską listę laureatów prestiżowego wyróżnienia w dziedzinie literatury otworzył w 1905 r. Henryk Sienkiewicz.

Olga Tokarczuk dołączyła do listy polskich laureatów literackiego Nobla. W 1905 r. tą nagrodą uhonorowano Henryka Sienkiewicza. W Polsce jest najbardziej znany z "Trylogii", lecz międzynarodową sławę przyniosło mu "Quo Vadis". Akademia Szwedzka przyznała mu nagrodę za całokształt twórczości.

Sienkiewicz uznał, że to kolejny dowód na docenienie Polski. "Głoszono ją umarłą, a oto jeden z tysięcznych dowodów, że żyje" - stwierdził po ogłoszeniu wyników.

13 listopada 1924 literacką Nagrodę Nobla otrzymał Władysław Reymont za epopeję "Chłopi" "Ani na chwilę nie miałem przekonania o dostaniu tej nagrody. Więc kiedy to się stało, poczułem się wprost zdruzgotany wzruszeniem, co w moim stanie serca zaprowadziło mnie znowu do łóżka" - tak pisarz komentował swoją wygraną w liście wysłanym zaledwie dzień później.