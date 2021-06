Oława. Dramatyczny telefon 14-latki. Powiedziała, że przez lata gwałcił ją ojciec

Tymczasowy areszt

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące Mohamada S. - Mężczyźnie zarzucono, że przy użyciu przemocy wielokrotnie doprowadził małoletnią córkę do obcowania płciowego, jak i poddania się przez nią innej czynności seksualnej - przekazał prokurator Radosław Żarkowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu w rozmowie z "Wyborczą".