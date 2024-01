Okrutne metody Rosjan. Tak próbują wypchnąć więźniów do armii

W wielu regionach Rosji temperatura spadła do -35 st. C. Tymczasem władze nakazują celowe wyłączanie ogrzewania w koloniach karnych, aby więźniowie byli bardziej skłonni do pójścia na wojnę przeciwko Ukrainie - twierdzi niemiecki dziennik "Bild", powołując się na rosyjską pozarządową organizację "Ruś Siedząca".