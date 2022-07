Okrutna zemsta 15-latki. Matka trafiła do więzienia

Szokujące sms-y do matki

15-latka trafiła do rodziny zastępczej, jej matka do aresztu. Dodatkowo nastolatka zgłosiła, że matka stosowała wobec niej przemoc seksualną, gwałciła ją od dzieciństwa. Matce groziła sms-ami. "Dostaniesz za swoje. Mam nadzieję, że walną ci jak największy wyrok" - miała pisać do matki.