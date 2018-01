Okrutna zbrodnia w Toruniu. Kobieta przed śmiercią była poddawana torturom, obcięto jej palce

Historia brutalnego zabójstwa 39-letniej mieszkanki Torunia wstrząsnęła mieszkańcami. Szczegóły morderstwa przyprawiają bowiem o dreszcze. Kobieta miała rozcięte usta, rozerwane uszy oraz poderżnięte gardło.

Dramat rozegrał sie na początku grudnia ubiegłego roku. Policja została wezwana do pobicia, do jakiego miało dojść w jednym z domów. Na strychu funkcjonariusze odkryli zwłoki kobiety. Już po czterech godzinach sprawcy trafili do aresztu. Teraz dowiadujemy się więcej o szczegółach tego zabójstwa.