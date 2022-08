Okradli osiedlowy sklep. Grozili, że użyją broni

Dwóch sprawców okradło w czwartek jedną z Żabek na warszawskiej Pradze. Kiedy weszli do sklepu zagrozili, że użyją broni. - Kazali wydać kilka butelek whiskey - relacjonuje sprzedawca. - Do tej pory nie mogę dojść do siebie po tym, co się stało. Nie wiedziałem, czy mają prawdziwa broń, to działo się tak szybko - dodaje rozemocjonowany.