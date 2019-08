Okładki tygodników. "Sieci" o pedofilii wśród celebrytów, Rozenek-Majdan o in vitro w "Newsweeku"

Małgorzata Rozenek-Majdan w najnowszym "Newsweeku" oskarża rząd PiS o to, że odwraca się od 3 mln Polaków, którzy nie mogą mieć dzieci. "Sieci" w tekście "Pedofile ze świecznika" opisują "strach polskich celebrytów" po aferze ujawnionej przez Mariusza Zielke. "Wprost" przedstawia wyniki śledztwa ws. "Luksusowego świadka koronnego", a "Do Rzeczy" opisuje Polskę 80 lat temu i ostatnie dni przed wojną z lata 1939.

Z Małgorzatą Rozenek-Majdan rozmawia Renata Kim. - Kiedy pytałam polityków PiS, dlaczego tak potępiają in vitro, mówili, że to moralnie niesłuszne, że to zabawa w Boga. Ale prywatnie znam takich, którzy skorzystali z tej metody i mają dzieci - ujawnia Rozenek-Majdan.