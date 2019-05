Okładki tygodników. "Marsz po władzę" i reparacje wojenne

Temat reparacji wojennych pojawi się na okładkach tygodników "Sieci" oraz "Do Rzeczy". Z kolei we "Wproście" Rafał Trzaskowski zapowiada "marsz po władzę" oraz odpowiada na pytania, czy planuje wystartować w wyborach na prezydenta Polski.

"Miecz nad Polską. Amerykańska ustawa 447. Co nam grozi ze strony środowisk żydowskich?" - to okładkowy temat tygodnika "Do Rzeczy". Dyskusja powróciła m.in. po sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości. - Czy ustawa JUST Act 447 przyczyni się do przekazywania majątku ze sprzedaży pożydowskiego mienia bezdziedzicznego tamtejszym organizacjom pozarządowym? A może strach przed 447 wyolbrzymiono do celów politycznych? - zastanawia się Marcin Makowski w artykule „Gra o najwyższą stawkę”.