Okładki tygodników. "Ich afery, twój wybór". Mocny przekaz "Newsweeka" przed 13 października

W ostatnich wydaniach tygodników przed wyborami parlamentarnymi przeczytamy m.in. o tym, jakie plany ma Jarosław Kaczyński na kolejną kadencję rządów. "Newsweek" z kolei przypomina o największych aferach PiS.

Jak czytamy: "W najlepszym razie nie wiadomo, co z programem 500+ zrobi ekipa od 'reformowania' OFE czy wprowadzania 'na chwilę' wyższego VAT, jeśli przejmie ster rządów. Najbardziej prawdopodobne jest, że go tak 'zmodyfikuje', 'zmodernizuje', 'urealni', iż niewiele z niego zostanie, a setki tysięcy albo i miliony polskich rodzin zostaną ograbione z tych środków".

Jak mówi Paruch: "Pytanie nie brzmi więc, jak ludzie zachowają się przy urnach, ale czy pójdą do wyborów, aby zagłosować. Pytanie, czy wyrażą tę swoją wolę. Do przekonania pozostało 10–12 proc. wyborców. To ta grupa przesądzi o skali zwycięstwa PiS. Co ważne, są to tzw. wyborcy ostatniej chwili. Decydują tuż przed głosowaniem, w ostatnich dniach i godzinach. Ale przede wszystkim decydują, czy pójść na wybory w obronie swoich zagrożonych interesów, aby dać także wyraz swoim emocjom. Ta druga motywacja jest decydująca".