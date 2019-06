Okładki tygodników. Beata Szydło o odwołaniu z funkcji premiera, PiS chce zmienić konstytucję

Prawicowe tygodniki piszą o zamiarze "likwidacji państwa" przez opozycję oraz planach zmiany konstytucji przez PiS. "Wprost" publikuje rozmowę z Beatą Szydło, w której przyszła europoseł PiS wspomina czasy premierostwa.

Jak dodaje była premier: – Mogłam mieć poczucie pewnej niesprawiedliwości. Jednak na takie myślenie nie można sobie pozwolić. W polityce trzeba mieć zaufanie do decyzji grupy i jej szefa. Zaakceptowałam to, że zmiana jest potrzebna, i starałam się w nią wpisać najlepiej, jak potrafiłam.

Tygodnik twierdzi, że to nie będzie ewolucja, ale "drastyczna rewolucja, która potężną władzę oddaje samorządowcom, a państwo sprowadza do roli niepotrzebnego elementu szerszej układanki".

– Znikną wojewodowie, którzy wciąż mają, wprawdzie niewielki, ale jednak wpływ i kontrolę nad gminami. Samorządy domagają się też swojej policji, która nie będzie podlegać Komendantowi Głównemu Policji. To niebezpieczna propozycja. Posiadanie własnej uzbrojonej formacji może być pokusą do inwigilacji obywateli oraz do skuteczniejszego zamiatania pod dywan kolejnych afer związanych z samorządem – analizuje dziennikarz Wojciech Biedroń.

Do karty "21 tez samorządowych" odnosi się również Michał Karnowski w tekście "Co by zostało z Polski". Dziennikarz twierdzi, że "dochodzące z Gdańska relacje o tym, jaka wizja przyszłości państwa polskiego wychodzi z opozycyjnych głów, budzą przerażenie". – Chciałoby się wierzyć, że 21 tez podpisanych przez samorządowych władców, to tylko pełna frustracji reakcja na kolejną wyborczą porażkę. Niestety, ten plan jest zbyt precyzyjny, zbyt cynicznie przemyślany, by przyjąć taką wersję – czytamy w tygodniku.