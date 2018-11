"Ojciec Tadeusz Rydzyk z własną listą do Parlamentu Europejskiego". Polacy są na "nie"

O powiązaniach ojca Tadeusza Rydzyka z polityką mówi się nie od dziś. Teraz pojawiły się doniesienia, że miałby wystawić własną listę w wyborach do Parlamentu Europejskiego. O zdanie w tej sprawie zapytano Polaków. Ich odpowiedzi nie ucieszą redemptorysty.

"Wybory samorządowe to pierwsze wybory od lat, gdy na antenie nie wskazywano kandydatów popieranych przez Radio Maryja. Inaczej było na przykład przy poprzednich wyborach do Sejmu, gdzie z rozgłośni płynęły jasne wskazania, by głosować m.in. na Jana Szyszkę, Beatę Szydło, Andrzeja Jaworskiego i Antoniego Macierewicza" - zwróciła uwagę "Rzeczpospolita". Dziennik zasugerował, że brak poparcia o. Tadeusza Rydzyka dla kandydatów PiS w wyborach to sygnał budowy własnego środowiska politycznego, które miałoby zostać zaprezentowane przez redemptorystę w wyborach do Parlamentu Europejskiego.