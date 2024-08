Ojciec rzucił się na niego z nożem. Zasłonił się krzesłem

Mężczyzna został aresztowany, może mu grozić nawet kara dożywocia - taką informację przekazała we wtorek Komenda Miejska Policji w Katowicach. Zatrzymanie 52-latka zostało przeprowadzone przez funkcjonariuszy z I komisariatu, którzy zostali wezwani do mieszkania w centrum Katowic, w którym doszło do ataku na 19-latka.