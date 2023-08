Ojciec o Romanie Giertychu: "Syn nie zmieni zdania"

- Uważam, że syn nie zmieni poglądów. I dobrze, powinien pozostać wierny swoim przekonaniom - stanowczo stwierdza Maciej Giertych. Mężczyzna przekonuje również, że bardzo cieszy się startem swojego syna w tegorocznych wyborach. Również lokalizacja, czyli Kielce, jest dla niego interesującą alternatywą. - Roman jest w polityce od dawna, codziennie komentuje, co się dzieje. Będę się cieszył, gdy wejdzie do Sejmu. To będzie ciekawa walka, bo będzie w jednym okręgu z Kaczyńskim. Przewiduję, że obaj wejdą do Sejmu - dodaje.