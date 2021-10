Ogromny wzrost zakażeń. Niedzielski zabrał głos

Wskazał też, że przestrzeganie norm sanitarnych to reguły, do których musimy wrócić. Zaapelował do włodarzy miast, samorządowców, by egzekwować noszenie maseczki i zachowywania dystansu, "by stało się to priorytetem działania w najbliższym czasie". Zapowiedział dokładne monitorowanie sytuacji w tym zakresie.