Ogromne zniszczenia w stolicy. Przez Lubelskie przeszła wichura

Bielany i Żoliborz - to tam doszło do burzy, która wywołała spore zniszczenia. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych, ale powalone drzewa uszkodziły m.in. samochody.

Do nawałnicy doszło po godzinie 14. Mimo, że ulewa trwała krótko, była bardzo gwałtowna. Na miejscu pojawiły się jednostki straży pożarnej i policji. Większość zgłoszeń dotyczyła terenów Żoliborza i Bielan.

- Na ten moment około 50. Są to głównie połamane konary lub całe drzewa, zalane piwnice. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych - powiedział w rozmowie z tvnwarszawa.pl Wojciech Kapczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Warszawa. Ogromne zniszczenia po "wetmicroburst"

Jak tłumaczą Polscy Łowcy Burza nad częścią Bielan doszło nawet do wystąpienia zjawiska "wet microburst", który cechuje się silnymi, punktowymi uderzeniami porywistego wiatru podczas silnych opadów deszczu.

"Zjawisko wet microburst jest typowe dla tak zwanych burz pulsacyjnych, które w dniu dzisiejszym, w związku z wysoką temperaturą i dużą energią potencjalną dostępną drogą konwekcji, mają dogodne warunki do formowania się" - czytamy we wpisie na Facebooku.

Niebezpiecznie sytuacje w Lubelskim

Prognoza pogody. Gorąco i burzowo

Taka sytuacja baryczna sprawi, że w godzinach popołudniowych, wieczornych i w pierwszej części nocy w szerokim pasie kraju – od woj. zachodniopomorskiego, lubuskiego, Wielkopolski i Dolnego Śląska, po Warmię, Mazury, Podlasie, woj. łódzkie, Mazowsze, Lubelszczyznę, Podkarpacie, woj. świętokrzyskie, Małopolskę, woj. śląskie i Opolszczyznę - na niebie coraz wyraźniej zaczną pojawiać się mocno wypiętrzone chmury kłębiaste typu Cumulonimbus, które przyniosą ze sobą intensywniejsze opady deszczu (do 15 – 20 litrów wody na metr kwadratowy powierzchni) oraz gwałtowne burze z krótkotrwałym, ale ulewnym deszczem (do 30-40 litrów wody na metr kwadratowy powierzchni), porywistym wiatrem do 100 km/h, a nawet z lokalnymi opadami gradu - prognozują dla Wirtualnej Polski synoptycy Cumulusa.