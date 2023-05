Ogromne kary dla księży. KEP ustala grzywny

Od lipca płaca minimalna w Polsce będzie wynosić 3600 zł brutto. Oznacza to, że kościelna grzywna będzie się wahać w granicach od 1,8 tys. złotych do nawet 72 tys. zł. Jednak już w styczniu najniższa krajowa urośnie do poziomu 4250 zł brutto. Wówczas najniższa grzywna wyniesie już 2125 złotych, a najwyższa 85 tys.