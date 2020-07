Ogrodzieniec. Puma jest już bezpieczna. Ale to nie koniec tej historii

Puma z Ogrodzieńca (Śląsk)

Ogrodzieniec. Puma i jej właściciel uciekli do lasu. Rozpoczęły się poszukiwania

Oboje uciekli do lasu. W ich poszukiwania została zaangażowana policja, która do późnych godzin wieczornych w piątek 10 lipca szukała pumy.

O pumie z Ogrodzieńca zrobiło się głośno w mediach.W sobotę 11 lipca policja zawierciańska wydała oiadczenie. "W tej konkretnej sytuacji, Postanowieniem Sądu Rejonowego w Zawierciu, które uprawomocniło się 21.03.2020 r. puma miała zostać przekazana przez właściciela do ZOO w Poznaniu. W związku z brakiem realizacji nałożonego obowiązku, Sąd zlecił Policji pomoc w ustaleniu miejsca przechowywania zwierzęcia, co było systematycznie realizowane, również w oparciu o napływające informacje z ZOO w Poznaniu. W dniu 1.07.2020 r. wpłynęło do KPP w Zawierciu oficjalne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez posiadacza pumy, co pozwoliło na poszerzenie naszych działań o czynności operacyjne i wytypowanie konkretnych miejsc do realizacji postanowienia Sądu" - podała KPP Zawiercie.