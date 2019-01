Ograniczenia na przejściu granicznym z Czechami. Dotyczą ciężarówek

Czesi zamknęli dojazd do przejścia granicznego z Polską Harrachov-Jakuszyce dla ciężarówek. Trasa jest zasypana śniegiem. Jeden z polskich kierowców nie poradził sobie z warunkami na drodze i częściowo zablokował drogę.

Ograniczenie zostanie wprowadzone od północy we wtorek i - jak przewiduje Dyrekcja Autostrad i Dróg - może potrwać do czwartku. Obowiązuje tylko pojazdy o masie powyżej 3,5 tony na trasie dojazdowej do przejścia granicznego z Polską Harrachov-Jakuszyce.