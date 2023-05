Ogórek i Ziemkiewicz skazani. "Wiadomości" TVP twardo stają w obronie

- Powód? Rzekome zniesławienie w TVP Info Elżbiety Podleśnej, organizatorki protestów przed siedzibą TVP cztery lata temu - psychoterapeutki, ale znanej głównie z agresywnej niechęci do polityków PiS, co wystarczy, by znaleźć się na okładce magazynu "Gazety Wyborczej" - mówił autor materiału Bartosz Łyżwiński.