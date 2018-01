Ogłoszenie o pracę z urzędu. Bardziej opłaca się być sprzątaczką, niż pielęgniarką

Tego tekstu nie powinna czytać żadna pielęgniarka. Na stronach Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu można znaleźć ogłoszenia o pracę m.in. dla sprzątaczki i pielęgniarki. Ta pierwsza miesięcznie może zarobić kilkaset złotych więcej.

Ogłoszenie dla sprzątaczki:

- To jest oburzające. Przecież to zupełnie inna odpowiedzialność i zakres obowiązków. Pielęgniarka musi pracować nie tylko fizycznie, ale i wysilić intelekt, by podać odpowiednie leki. Nie chcę tu urazić sprzątaczek. To po prostu inny charakter pracy. Gdy akurat nie ma lekarza na oddziale, pielęgniarka odpowiada przecież za zdrowie i życie pacjentów – mówi Wirtualnej Polsce Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.