Obowiązek szczepień ochronnych. Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Następnie matka dziecka skierowała sprawę do sądu administracyjnego, jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny i Naczelny Sąd Administracyjny oddaliły jej skargi. NSA w swojej decyzji podkreślał, że w Polsce istnieje obowiązek szczepienia ochronnego, a to oznacza, że zgodne z prawem jest nakładanie na rodziców grzywny. Ma ona przymusić ich do zaszczepienia dziecka.